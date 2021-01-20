Yasak ilişkisinden olan bebeği aldattığı eşine çöpe attırdı

Gaziantep'te yaşayan üç çocuk annesi Hatice A. eşi Osman A.'yı aldatıp başka bir erkekle beraber oldu. Bu ilişkiden hamile kalan kadın hamileliğini gizleyerek 9 ay sonra eşi evde yokken çocuklarından gizli bir şekilde evin banyosunda doğum yaptı.

Doğan bebeği yatak odasında bir dolaba koyarak gizleyen Hatice A. üç gün sonra bebeğin hayatını kaybettiğini gördü. Bebeği bir ayakkabı kutusuna koyup poşetledikten sonra çöp diye eşi Osman A.'ya verdi. Osman A.'nın çöpe attığı poşette bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice A. tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice A. hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile ‘tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

BEN KÖTÜ BİR ANNE DEĞİLİM

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan kadın, kendini şu sözlerle savundu:

– Bebeği başka birine vermek için uğraştım. Ama ev müsait olmadığı için çıkaramadım. Benim üç çocuğum daha var. Ben onları el bebek gül bebek büyüttüm. Ben kötü bir anne değilim. Tahliyemi talep ediyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Ben burada intihar etmeyi bile düşünüyorum.

ARAMIZDA KARI-KOCA İLİŞKİSİ YOKTU

Olayın yaşandığı gün evden işe gitmek için çıktığını anlatan Osman A. ise şunları anlattı:

– Evden çıkarken çöp poşetini çöpe atmak için aldım. Poşeti konteynıra atacaktım. O poşeti bana çöp diye verdi. Ağırlığından hiç şüphelenmedim. İşe de geç kaldığım için acelem vardı. Poşette bebek olduğunu hiç anlamadım. Olaydan bir gün sonra polis geldiğinde meseleyi öğrendim. Aramızda pek karı koca ilişkisi yoktu. Ben de mağdurum. Çocuklara bakamıyorum. Olan olmuş. Eşimin tahliyesini istiyorum. Tahliye olmazsa bu çocuklar tinerci balici olur. İşimden dolayı çocuklarla iyi ilgilenemiyorum.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)