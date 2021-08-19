Yaşlı vatandaşı FETÖ yalanıyla dolandırdılar

Yaşlı bir vatandaşı telefonla arayıp, adının FETÖ/PDY terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, 21 bin 900 TL nakit parası ile 2 Ata 1 de yarım altınını alarak dolandıran 2 şüpheli, KOM görevlilerince kıskıvrak yakalandı.

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Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden Ş.G.’yi telefonla arayan dolandırıcılar, adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını belirterek, ziynet eşyalarını analiz ettirmesi gerektiğini söyledi.

Paniğe kapılan yaşlı adam, evde bulundurduğu 21 bin 900 TL nakit para ve 2 Ata altın ve 1 yarım altını buluştuğu şüphelilere verdi.

VATANDAŞLAR KOVALADI

Dolandırıldığını sonradan fark eden Ş.G., olay yerindeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerindeki vatandaşlar şüpheli şahsı kovalasa da bir şüpheli şahıs gözden kayboldu. Olayın şokunu atlatan Ş.G., Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların otogardan Banaz ilçesine gitmek üzere otobüse bindiklerini belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarda M.D. ve suç ortağı M.M.O. Banaz ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinden çıkan 16 bin 335 TL ve altınlar dolandırılan vatandaşa teslim edildi.

Yakalanan iki şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının pişman mısınız sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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