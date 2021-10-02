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Yaşlıların kâbusu olmuştu! Tutuklandı

Siirt'te yardım etme bahanesiyle banka kartlarına ait şifrelerini öğrendiği yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri dolandıran zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Yaşlıların kâbusu olmuştu! Tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ATM’lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç kişilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarına ait şifreleri öğrenerek paralarını alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ATM’LERDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ

ATM’lerin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ö.C.E. olduğunu tespit etti. Zanlı, polis ekiplerince merkez Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi’ndeki bir banka önünde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. İHA

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