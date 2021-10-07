Yatağından çığlık atarak uyandı: Takıntılı sapığın asitli saldırısı gözünden etti

İstanbul’da 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, peşini bırakmayan Mehmet Y.’nin asitli saldırısına uğradı. Uyuduğu sırada evine giren Mehmet Y.’nin üzerine asit attığı Yasemin Uzunçelebi’nin sol gözünü kaybettiği, vücudunda kemiğe kadar işleyen doku erimeleri olduğu belirtildi. Saldırı sonrasında şüpheli kaçarken, polisin yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

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Olay, geçtiğimiz salı günü Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi uzun süredir kendisiyle sevgili olmak isteyen Mehmet Y. ile uğraşıyordu.

Mehmet Y.'nin taleplerini her seferinde reddeden Yasemin Uzunçelebi, peşini bırakmayan Mehmet Y.'den tehditler almaya başlayınca şehir dışına gitmeye karar verdi.

UYURKEN ASİT ATTI

Çarşamba günü evini taşıyacak olan Uzunçelebi, evinde uyurken, gece 03.00'de kapısı açıldı. İçeriye giren Mehmet Y., 42 yaşındaki kadının üzerine bir tür asit atarak kaçtı.

Acı içerisinde uyanan Uzunçelebi'in “Yardım edin” çığlığına komşuları yetişti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Uzunçelebi hastaneye kaldırıldı. Hemen müdahale edilen Yasemin Uzunçelebi'nin sol gözünü kaybettiği, vücudunda ise kemiklerine kadar uzunan doku kayıpları olduğu öğrenildi.

Yasemin Uzunçelebi'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtilirken, polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Y.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.