Yavuzyılmaz: Elinizden gelse ilkokulda torpil yapacaksınız

TBMM’de kamudaki kadrolaşma konusu tartışılırken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Elinizden gelse ilkokul sınıf başkanlığı seçimlerinde bile torpil yapacaksınız" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

TBMM'de kamudaki kadrolaşma konusundaki tartışmalara CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sözleri damga vurdu. Yavuzyılmaz, ‘'Elinizden gelse ilkokul sınıf başkanlığı seçimlerinde bile torpil yapacaksınız; kim bilir, belki de yapıyorsunuz'' dedi. ‘'Torpilin belgesi de var'' diyen CHP'li vekil şunları söyledi:

– Sayıştay dış denetim raporuna göre, akademik kadro ilanlarında objektif olmayan ek koşullara yer veriliyor. Öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalar için ek koşullar belirlenirken objektiflik yok. İlanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiyi işaret eden şartlar var ve sadece birer kişinin başvurabiliyor.

– İktidarın atadığı rektörler çoluğunu çocuğunu, yakınını bu kadrolara soktular. Bu nedenle de yolsuzluklar, usulsüzlükler ve kamu zararlarıyla ilgili üniversite yönetimlerinden çıt çıkmıyor. Elinizden gelse ilkokul sınıf başkanlığı seçimlerinde bile torpil yapacaksınız; kim bilir, belki de yapıyorsunuz. Torpil virüsü tüm hücreleri sarmış durumda. Türkiye’yi bu torpil hastalığından kurtaracağız.