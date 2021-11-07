Yazdan kalma havada sahiller doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafta ortasından itibaren etkisini arttıran güneşli ve sıcak hava nedeniyle tatilciler Bodrum’a akın etti. 26 derece hava ve 19 derece deniz suyu sıcaklığını görünler bol bol denize girdi, güneşlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde hafta ortasından itibaren yaz geri geldi.

HAFTA SONU İÇİN BÜYÜKŞEHİRLERDEN AKIN ETTİLER

Gittikçe etkisini arttıran sıcak hava nedeniyle ilçede yaz günleri yeniden yaşanmaya başlandı. Bodrum'da havaların güzel gittiğini görenler Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi şehirlerden iki günlük tatil için Bodrum'a geldi. Şehir merkezindeki plajlardaki görüntü yaz aylarını aratmadı.

Günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıkanlar Kara Ada, Orak Adası ve Akvaryum koylarını gezdi, bazı yerli turistler ise sporları yaptı.

KIŞ ORTASINDA YAZIN KEYFİNİ ÇIKARDIK

Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın etkisini önümüzdeki hafta ortasına kadar süreceği belirtildi. Ankara'dan iki gün için tatile gelen bilgi işlem uzmanı Serhat Karagöz (45) “Eşim ve çocuklarla Cuma akşamı geldik, pazartesi sabahı döneceğiz. Havalar sanki Ağustos ayındaki gibi böyle giderse iki hafta sonra yine geliriz, kış ortasında yazın keyfini çıkardık” diye konuştu.

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