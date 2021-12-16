Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 6 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi : 15.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 29.12.2021

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ