Yeneroğllu: Batman’daki silahla yaralama olayı derhal aydınlatılmalıdır

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Batman'da Suat Şahin'e kolluk kuvvetlerince ateş edildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Olayın ardından Batman Valiliği'nin yaptığı açıklama ile tanıklar ve ailenin anlatımlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru yöneltti.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 28 Eylül 2021 tarihinde Batman’da jandarma ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonda jandarmanın silahla yaraladığı iddia edilen Suat Şahin olayını TBMM’ye taşıdı. Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

“YARALI HALİYLE TERS KELEPÇELENDİ”

* Valiliğe göre, Şahin'in köpeğini kolluk kuvvetlerinin üstüne saldırttığı ve personelin bunun üzerine ateş ettiği iddiası bulunmakta' Olaya ilişkin olarak, Seyitler Mahallesi'nde şafak operasyonu yapan asker ve kolluk kuvvetlerinin o sırada köpeğini gezdiren Suat Şahin'i yanlarına çağırdıkları, Suat Şahin'in gitmemesi üzerine bir askerin kendisini hedef alarak ateş ettiği, yaralı haliyle ters kelepçelenerek sivil bir araçla özel bir hastaneye götürüldüğü şeklinde tanık beyanları bulunmaktadır.

Öte yandan Batman Valiliği ise, Suat Şahin'in pitbull cinsi köpeğini kolluk personelinin üzerine saldırttığı, kaçmaya başladığı, personelin köpeği korkutmak maksadıyla zati tabancası ile bir el ateş ettiği, yerden seken merminin şahsın kalça bölgesine denk gelmesi sonucu yaralandığı yönünde bir açıklama yayınlamıştır.

“VALİLİK AÇIKLAMASI İLE TANIK ANLATIMLARI BİRBİRİNDEN FARKLI”

Valiliği’nin yaptığı açıklama ile tanıklar ve ailenin anlatımlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Yeneroğlu, “Valilik açıklamasına rağmen Suat Şahin'in kalça bölgesinden yaralanmadığı, sağ böbreğinin alındığı açıktır. Valilik açıklaması, tanıklar ve ailenin anlatımları birbirinden farklıdır. Kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisinin sınırları kanunla açık bir biçimde çizilmiştir. Yaşam hakkı ve vücut dokunulmazlığı temel haklardan olup, kolluk kuvvetlerinin bu temel hakları ihlal etmesi halinde faillerine idari ve cezai yaptırımlar uygulanması gerekmektedir.” dedi.

YENEROĞLU’NDAN BAKAN SOYLU’YA SORULAR

Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti.

1- Valilik açıklamasında şahsın kolluk güçlerinden kaçtığı iddia edildiğine göre; herhangi bir suçun şüphelisi olmayan ve kaçmakta olan şahsın kolluk güçlerine bir zarar verme ihtimali de olmadığına göre şahsa neden hedef alınarak ateş edilmiştir?

2- Suat Şahin'e ateş eden personel hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturmanın selameti açısından ilgili personel görevden geçici olarak uzaklaştırılmış mıdır?

3- Olaya tanık olan kişilerin ifadeleri alınmış mıdır?

4- Suat Şahin hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçu nedeniyle soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa neden başlatılmıştır?

5- Valilik açıklamasında ifade edildiği üzere Suat Şahin'in üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmuş mudur? Buna ilişkin başlatılan bir soruşturma var mıdır?