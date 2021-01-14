Yeni Halk Ekmek büfelerine sonunda onay çıktı

İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarında CHP grubu, aylardır tartışma konusu olan ve AKP-MHP engeline takılan yeni Halk Ekmek büfelerini gündeme getirmiş, yoğun talebin karşılanması için 142 yeni büfenin açılabilmesi için karar alınmasını istemişti.

AKP grubu da teklifin hemen karara bağlanmasına karşı çıkarak konunun komisyonlara sevk edilmesini istemişti. Çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile teklif, incelenmek üzere Hukuk Komisyonu'na sevk edilmişti.

Aralık ayında komisyondan çıkarılarak oya sunulmayan teklif, İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son bileşiminde gündeme alındı.

TARTIŞMA YAŞANDI

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar oylama öncesinde komisyon görüşünde değişiklik yaptı. “Üçüncü derece şehit yakını” ibaresi “eşi ve ikinci derece yakını” olarak değiştirildi, büfe açılırken ilçe belediyesinden görüş alınması şartı da eklendi.

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk, yapılan değişikliklerden komisyon üyeleri olarak haberdar olmadıklarını söyledi. Kararın oybirliği ile geçeceğini söyleyen Öztürk, “Bilinmesi açısından şunları söylemek gerek. 25 yıllık dönemde AKP sadece 2 şehit yakınına büfe vermiş. Son anda ilçe belediyelerinde görüş alınması istendi. Bu yetki gaspıdır” dedi.

DUL VE YETİMLER DE EKLENDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da “Şehit yakınları ve gazilerimiz çok değerli tabi ki. Gelir seviyeleri düşük olduğu için büfe işletmesi verilecek dul ve yetimler de eklensin. Kadın cinayetlerinin arttığı İstanbul'da bu çok değerli” önerisinde bulundu. Özkan'ın teklifi kabul edildi.

“PLANI BOZDUK”

Kaynar tekrar söz alarak “Yeni büfe adreslerine itiraz etmedik ama bakıldığında Kadıköy'e 14, Bakırköy'e 7 adet büfe konulacak. Yoksul halk ekmeğe buralardan ulaşacakmış. Onlar Halk Ekmek büfesi üzerinden yürüyüp ticari büfeler koyacaklardı. Biz şehit yakını, gazi şartı getirerek planı bozduk. Mobil büfelerle de Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarıyla giydirilmiş araçlarla meydanlarda şov yapılıyor” dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “İstanbul'da derin bir fakirlik yaşanıyor. Kadıköy'de Fikirtepe de var. Şişli'de yüksek gökdelenlerin altında Kuştepe mahallesi var. Büfelerin konulacağı noktalar yoksulluk haritasına göre belirlendi. Yeni büfeler hayırlı olsun” diye konuştu.

BAKKALARDA DA SATILABİLECEK

Tartışmaların ardından 142 yeni Halk Ekmek büfesinin açılması oybirliği ile kabul edildi. Karar göre yeni büfeler; şehit yakınlarına (eşi ve ikinci derece yakını), gazilere, yüzde 40 ve üzeri raporu olan engellilere, dul ve yetimlere verilecek.

Bu kişiler dışındaki kişilere devir yasağı konulması kaydıyla geçtiğimiz mart ayında onay verilen 117 adet Halk Ekmek büfesine ek olarak 142 adet yeni Halk Ekmek büfesi koyma yetkisinin İstanbul Halk Ekmek A.Ş'ye verilmesi uygun bulundu.

Büfeler konulurken ilçe belediyelerine de sorulacak. Halk Ekmek, Hamidiye A.Ş ve Belbim A.Ş tarafından üretilen ürünler dışında ürün satışı yapılmaması ve talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satışı yetkisi verilmesi konusunda uzlaşıldı.

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