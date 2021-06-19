Yeni Pekcan vakası

Türkiye geçtiğimiz aylarda Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan ile eşi Hasan Pekcan'ın kendi firmalarından bakanlığa dezenfektan satmasını günlerce tartıştı. Bakanlık bir açıklama yaptı olayı doğruladı.

Ardından Pekcan'ın görevine son verildi. Şimdi de Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşi tarafından kurulan ve Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız işlemlerini yapan “Bilbest Bilişim Sağlık'' adlı firmanın, bu yıl da bakanlıktan yeni ihaleler aldığı ortaya çıktı. Firma Aydın'ın müsteşar yardımcısı olduğu dönemde de bakanlıkla iş yapmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, firmanın bakanlığa milyonlarca liralık yazılım hizmeti sattığını söyledi. Bilbest adlı firmanın ortakları arasında, Bakan yardımcısın eşi Sibel Aydın ve oğlu Muhammed Aydın bulunuyor. Sabahattin Aydın Medipol Üniversitesi Rektörü olarak görev yaparken, 18 Kasım 2020'de Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Murat Emir, TBMM'de 6 ay önce Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın, eşine kurdurduğu daha sonra oğlu Muhammed İkbal Aydın'a devrettiği Bilbest Yazılım firmasını gündeme taşımıştı. Firmaya son 5 yılda 19 ayrı ihaleyle 5 milyon 128 bin TL'lik iş verildiğini vurgulamıştı. Emir şunları söyledi:

HÜLLELİ HİSSE DEVİRLERİ

“Sağlık Bakan Yardımcısı'nın eşi ve oğlunun ortağı olduğu firma, ballı ihaleler alıyor. Firmadaki pay devirleri de şüpheli. Sibel Aydın 2002'de firmayı kuruyor ve eşi müsteşar yardımcısı olunca hisseleri Yunus Şengül'e devrediyor. Daha sonra hisseler, Şengül, Mehmet Zahid Ercan ve Muhterem Ercan arasında el değiştiriyor. Aydın'ın bakanlıkta görevi sona erince bu kez hisseleri 2011'de oğlu devralıyor. Aydın, tekrar bakanlıkta göreve gelince hisseler 11 Aralık 2020'de Mehmet Zahid Ercan'a devrediliyor. Aydın ne zaman bakanlıkta görev alsa, şirket hisseleri, hülle yolu ile başkalarına devrediliyor ancak, şirket Aydın ailesinin. İhaleler Aydın ailesine gidiyor. Bakanlık, ihalelerle ilgili idari ve hukuki işlem yapacağına aynı firmaya iş vermeye devam ediyor. Yine 21/B yöntemiyle, yani davet usulü ile ve adrese teslim şekilde. Son yapılan ihalelerden biri 1 milyon 174 bin TL bedelle İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 12 aylık HBYS hizmeti diğeri de 183 bin TL bedelle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesinin 3 aylık HBYS hizmeti. 21/B yöntemiyle olduğu için her iki işte de ihaleye giren tek firma var ve rekabet koşulları oluşmamış. Doğal afet ve acil durumlarda başvurulabilecek 21/B yöntemini yine yandaşa iş vermek amacıyla kullanmışlar''

İŞTE ŞİRKETİN SON 6 YILDAKİ İHALELERİ

5 milyonluk 19 ihale

Devletin verilerine göre Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşi tarafından kurulan ve Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız işlemlerini yapan “Bilbest Bilişim Sağlık'' adlı firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı ihale sayısı 20. İhalelerin büyük bir kısmı hastane bilgi yönetim sistemi. İhaleler ise 2014-2020 arasında 3'er ve 6 aylık arayla yapılmış. 19 ihalenin bedeli ise 5 milyon lira ediyor.

Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan ile eşi Hasan Pekcan'ın kendi firmalarından bakanlığa 9 milyon TL'lik dezenfektan satıldığı belirtilmişti. Ardından Bakan Pekcan görevden alınmıştı.