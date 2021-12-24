Corona virüsü verilerini açıklayan Bakan Koca: Yorucu gündeme dönebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 133 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşanırken, Bakan Koca "Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz" uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Aralık Cuma gününün verilerine göre, 356 bin 106 test yapıldı.

133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 18 bin 910 yeni vaka tespit edilirken 133 kişi hayatını kaybetti. Son bir günde ise 20 bin 351 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ

Verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşı uyarısında bulundu.

Koca, şunları belirtti:

* Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde.

* Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz.

DÜN 168 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 23 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 18 bin 771 vaka tespit edilirken 168 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 355 bin 753 test yapılmış ve 21 bin 605 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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