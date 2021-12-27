Yeni yıl zamlarla geliyor

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde anormal artışlar yaşanan başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere tüm girdiler nedeniyle 2022 yılı itibariyle fiyat artışına gidileceğini açıkladı. Yeni yılla birlikte şebeke suyuna yüzde 20 zam yapıldı. 3 lira olan toplu taşıma ücreti de 3 lira 50 kuruş olacak.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada toplu taşıma ve sağlıklı su temini konusunda hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için fiyat artışına gidildiği belirtildi.

BÜYÜKERŞEN, 2021’DE ZAM YAPMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçen Kasım ayında, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından “Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere birçok girdideki artışlara rağmen ekonomik krizin hemşehrilerimizi derinden etkilemesi nedeniyle 2021 yılı içerisinde toplu taşıma ve içme-kullanma suyunda herhangi bir zam uygulamayacağız” paylaşımında bulunmuştu.

2021 yılında yaşanan ekonomik krize, döviz kuru ve altında yaşanan artışlara rağmen, toplu taşıma ve suya zam yapmayan belediye, 2022 yılının başında zam yapacak.

YENİ YILA ZAM İLE GİRECEĞİZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı ile birlikte şebeke suyu ile toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağı açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada;

“2020 yılı Kasım ayında ulaşımda yapılan fiyat artışlarından sonra geçen sürede, özellikle içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde doğalgaz ve elektriğe gelen olağanüstü zamlar, akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş, döviz artışına bağlı ham madde fiyatlarının artması ve artan personel maliyetleri ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sıkıntıya düşürmektedir.

Bunun yanı sıra 2019'un Aralık ayında şebeke suyundaki fiyat artışı sonrası da yukarıda belirttiğimiz tüm artışlara ilave olarak su üretimi ve işletmede kullanılan ham madde (alüminyum sülfat, demir klorür, katyonik polimer, aktif karbon vb.) fiyatları da anormal şekilde artış göstermiştir.

Sizleri sağlıklı suyla buluşturabilmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilave olarak kent merkezi ve diğer 12 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetleri, atık su konusundaki çalışmalarımızın da sürdürülebilirliği düşünüldüğünde bu çalışmalarda da sıkıntılar yaşanmaktadır.”

TOPLU TAŞIMAYA 5O KURUŞ ZAM

Yapılan zamlarda vatandaşları da zora sokmadan fiyatların güncellendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TÜİK'in fiyat endeksleri incelendiğinde 2021 Kasım ayı sonu itibari ile ÜFE yüzde 54.62, TÜFE ise yüzde 21.31 olarak gözükmektedir. Vatandaşlarımızın çarşıda, pazarda, markette hissettikleri oranlar ise bunların çok üstündedir.

Ayrıca yine TÜİK'in bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı da yüzde 36,20 olarak belirlenmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tüm artışlar ve oranlar göz önünde bulundurulduğunda ulaşım ve alt yapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı da zora sokmadan UKOME'de ve ESKİ Genel Kurulu'nda oy birliği ile alınan kararlar ile toplu taşımada ve şebeke suyu tarifelerinde 1 Ocak 2022 itibariyle artışa gidilecektir. 1 Ocak 2022 itibariyle tam kart tarifesinde yüzde 16,6, indirimli kart tarifesinde ise yüzde 11,1'lik bir artış yaşanacak olup Tam Eskart 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, İndirimli Eskart ise 1 lira 80 kuruştan 2 liraya yükselecektir. Öğrencilerimizin toplu taşımada sıkıntı yaşamaması adına indirimli karta uygulanan fiyat artışı daha düşük tutulmuştur.”

ŞEBEKE SUYUNA YÜZDE 20 ZAM

Aynı tarih itibariyle şebeke suyuna da yüzde 20 oranında fiyat artışı yapılacağı belirtilen açıklamada, “4 lira 72 kuruş olan şebeke suyunun metreküp fiyatı 5 lira 67 kuruşa çıkacaktır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da önerisiyle su tasarrufu ve şebeke suyu ile bağ, bahçe, tarla sulanmasının önüne geçebilmek amacıyla kırsal mahallelerde kademeli su tarifesine geçilecektir. Bu kapsamda 20 metreküpe kadar suyu 1 lira 42 kuruşa kullanacak vatandaşlarımız, 20 metreküpten sonra şehir merkezi tarifesinden ücretlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.