Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında, sokağa çıkma kısıtlamasını delerek gezintiye çıkan ve yanlarında bulunan 4 adet tabanca ile sokak üzerinde dolaşan 4 şüpheli, otomobile binerek sokaktan uzaklaştı. Bu sırada devriye gezen gece bekçileri, kaçan şüphelileri yakaladı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Araçtan indirilen 4 şüphelinin üzerinde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ters kelepçe yapılan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı esnada, şehir magandalarının evlerinin balkonlarından çevreye defalarca kez ateş açtığı görüldü.

Silah sesleri üzerine meraklı mahalle sakinleri balkonlara ve pencerelere çıkarken, polis ve bekçi ekipleri muhtemel bir yorgun mermi ihtimali ile vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. Yaşanan panik anları ve silah sesleri, anbean kaydedildi.

Şahıslar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 12 bin 600 lira para cezası kesilirken, adli soruşturma da başlatıldı. İHA