Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı’na sopalı saldırı

Kayseri'de minibüsçülük yapan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akif Çetin, sefere geç kaldığı iddiasıyla, taşımacılık yaptığı şirketin kooperatif başkanı Hacı Ali K. tarafından sopayla dövüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar terminalinde meydana geldi. Yeşilhisar Taşıma Kooperatifi’nde minibüsçülük yapan ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı olan Mehmet Akif Çetin, iddiaya göre minibüs seferine geç kaldı.

Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. de Çetinin geç kalmasıyla sırayı başka bir minibüsçüye verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Hacı Ali K. eline geçirdiği sopayla Mehmet Akif Çetin’i darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Sağlık ekibi, vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Çetini Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Çetin, sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Çetinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. ise, polis tarafından gözaltına alındı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)