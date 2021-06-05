Yetim hakkına, garibanın bedduasına yenileceksiniz

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük zorluklar yaşayan vatandaşların sorunlarına değindi… Karasu, TBMM'de yaptığı konuşmada AKP'li bir belediye başkanının “Ekonomiyle alakalı intihar olmaz, o zaman ülkenin yarısının intihar etmesi lazım” ifadesine tepki gösterdi. Pazar günleri suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı görüntüye atıf yapan Karasu, iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle yüklendi:

“EN MALİYETLİ CUMHURBAŞKANI”

– Dünyanın gelmiş geçmiş en maliyetli Cumhurbaşkanı ne yazık ki Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl mı? Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı salı günü saat 22.30'da TRT'ye çıktı ve konuştu. Cumhurbaşkanı TRT'de konuşmadan önce dolar kuru 8,51 idi, Cumhurbaşkanı TRT'de “Faizi düşüreceğim.” dediği anda dolar kuru 25 kuruş artarak 8,76'ya fırladı. Türkiye'yi iki saatte 112 milyar fakirleştiren bir Cumhurbaşkanının, bir iktidarın meşruluğundan kimse söz ödemez.

– İktidar artık yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Bugün ülke yönetilmiyor, ne yazık ki adeta yağmalanıyor. Madenleri, ormanları, akarsuları, denizleri, arazileri yandaşlara veya yabancılara peşkeş çekiyorsunuz. Ekonomide delik o kadar büyük ki satıyorsunuz, satıyorsunuz ama bir türlü kapatamıyorsunuz. Deliği kapatamayınca gözünüzü açlığa, yoksulluğa, borca batırdığınız esnafa, çiftçiye, işverene dikiyorsunuz. Doğrudan ve dolaylı vergilerle 83 milyonu tefecilere, bankalara, açlığa mahkûm etmiş durumdasınız.

– Halk ilk seçimde zaten sizi sandıkta götürecek. KYK kredisini ödeyemeyen öğrenciye, tek geçim kaynağı olan traktörüne haciz konulan çiftçiye, geleceğini çaldığınız Z kuşağına yenileceksiniz. Kaderine terk ettiğiniz SMA hastası bir yavrumuza yenileceksiniz. Taksicinin kapattığı kontağa, esnafın indirdiği kepengine, emeklinin boş buzdolabına, bir yetim hakkına, bir ananın doyuramadığı çocuklarına, tamtakır mutfaklara, geçim derdinden asılmış suratlara, bir garibanın bedduasına yenileceksiniz.

“HESAP VERİRKEN KAÇAK OLMASIDIR”

– Bu iktidarın en büyük sorunu toplarken yiğit, hesap verirken kaçak olmasıdır. Yandaşın borcunu affederken esnafı, çiftçiyi, öğrenciyi borcundan dolayı icraya vermekte, hacizler göndermektedir. Sadece 2021 yılının ilk dört ayında icra ve iflas dairelerinde 2,5 milyon yeni dosya açılmış durumda yani yönetemeyen, ekonomiyi uçurumdan aşağı sürükleyen iktidar, milletin tepesine kabus gibi çöküyor.