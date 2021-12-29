Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelir mi? Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Yılbaşı için geri sayım sürerken "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelir mi?” sorusuna yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yöneltildi. Bakan Koca, "Bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel tedbirler; maske, mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma. Israrla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Sokağa çıkma yasağı Temmuz ayında itibariyle Kademeli normalleşme adımları ile sona erdi. Son haftalarda görülen yüksek vaka sayısı ve omicron varyantı salgını ardından akıllara yeniden kısıtlamalar geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP MYK toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlave tedbir önermediklerini kaydeden Koca, “Bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel tedbirler; maske, mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma. Israrla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl aşılanma oranını yüksek olması, hatta birçok ilde yüzde 75’in üzerine çıkılmasıyla sayesinde bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor.

YENİ VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Aralık Salı gününün verilerine göre, 368 bin 842 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 32 bin 176 yeni vaka tespit edilirken 184 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 23 bin 104 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: ARTIŞ TRENDİNE GİRİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız” dedi.