Yıllar sonra Van’da bir ilk… Atatürk’ün adı yeni bir yere verildi!

Van'da yaklaşık 20 yıllık AKP iktidarı döneminde bir ilk yaşanıyor. Uzun yıllar sonra Atatürk'ün adı kentte bir yere veriliyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Cumhuriyet Caddesi Üzerinde yapımı tamamlanan sanat galerisine Atatürk'ün adının verildiğini duyurdu. Galeri bugün 50'yi aşkın seramik sanatçısının eserinin yer aldığı sergi ile açılacak.

Orhan BOZKURT

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Van’da uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor. Yaklaşık 20 yıllık AKP iktidarı döneminde başta stadyumlar olmak üzere bir çok tesis, kurum, sanat ve kültür merkezinden silinen ya da kaldırılan ‘Atatürk’ ismi İpekyolu Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Sanat Galerisi’ne verildi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kısa bir süre önce yapımına başladığı ‘Sanat Galerisi’ni bugün törenle hizmete açıyor. Van'ın en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Sanat Galerisi pek çok sergi ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak.

VAN’IN EN KAPSAMLI SANAT GALERİSİ OLACAK

İlçenin Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan Sinan Aslan, Van'ın kültür-sanat yaşamında önemli bir yere sahip olacak Sanat Galerisi'nin, adının ‘İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’olacağını duyurdu.

Cumhuriyet Caddesi ve Sanat Sokağı üzerinde kısa bir süre önce yapımına başlanan ‘İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nin üzerinde bulunduğu Sanat Sokağı’da yeniden dizayn edildi. Van'da bir ilk olma özelliğini taşıyan ‘İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’ ve ‘Sanat Sokağı’ 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün 18.30’da düzenlenecek törenle levhası asılarak hizmete açılacak. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi, ilk olarak 50’yi aşkın seramik sanatçısının eserinin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapacak.