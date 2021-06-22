Yıllardır tek bir çivi çakılmadan yapıldı… Çürümeye terk edildi!

Kırşehir’in Ankara Caddesi’nde bulunan eski hükümet konağı yıkılarak yerine 2017 yılında yeni bir bina yapımına başlandı.

Kırşehir Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen ve 29 milyon 452 lira bedelle özel bir firmanın yapımını üstlendiği inşaat, 2020 yılında teslim edilecekti. Ancak, bir süre sonra temelleri atılan ve kolon direkleri dikilen inşaatta çalışmalar durdu.

KAYNAK YETERSİZLİĞİNDEN YARI KALDI

Hükümet konağının inşaatını üstlenen özel firma 2018 yılında ödeneklerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışmaları yavaşlattı.

2019 yılında ise tamamen durdu. 2020 yılında teslim edilmesi gereken ancak temel düzeyinde bekletilen binanın yapımı kaynak yetersizliğinden durdurulunca, valilik 2020 yılı Haziran ayında inşaatın KYK’ya devredildiğini açıkladı.

Ancak bu devir işinden sonra da inşaata bir çivi bile çakılmadı. Sadece şantiyedeki hükümet konağı tabelası kaldırılarak öğrenci yurduna ait görseller konuldu.

Kentin orta yerindeki inşaat aradan geçen 4 yılda harabeye döndü. Atıl vaziyette bekletilen inşaatın taşıyıcı demirleri tamamen paslandı ve deforme oldu.

BAKANLIK İNCELEME YAPTI AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI

Nisan ayında kente gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ve Vali İbrahim Akın, yarım kalan inşaatta inceleme yaptı.

Akın, yıkılan hükümet konağı içinde yer alan birimlerin tahsis edilen binada hizmetlerine devam ettiğini belirtilerek, “Yapılan yeni bir değerlendirme neticesinde, buranın hem Kırşehirlilere hem de öğrencilerimize hizmet verecek şekilde planlanması kararlaştırılmıştır. Neticede, İçişleri Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında imzalanan protokol gereğince Hükümet Konağı olarak yapımına başlanan inşaatın yükseköğrenim öğrencilerine yönelik bir yurt olarak tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gerekli proje çalışmaları yapılmıştır. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz” diye konuşmuş ve kısa sürede tamamlanacağını söylemişti.