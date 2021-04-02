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Yılmaz Özdil: Atatürkçüler, Atatürk’e hakaret etmezler

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilip hakkında ‘Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Savcılıkta tek cümlelik savunma yapan Özdil, “Atatürkçüler, Atatürk'e hakaret etmezler” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 12:30, 02/04/2021
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Eleştirel köşe yazıları bir kesim tarafından ‘suç unsuru’ görülen SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet üzerine, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret' iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Özdil'in, sosyal medya paylaşımını savcılığa gönderen ihbarcı Serdar Ö., Özdil’in, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ettiğini iddia etmişti.

İddiayı inceleyen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da, Özdil, hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Özdil, ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan talimat üzerine bugün İstanbul Adliyesi’ne gitti.

SAYFALARCA ANLATIMA BEDEL TEK CÜMLE

Yılmaz Özdil, savcılıktaki ifadesinde, “Atatürkçüler, Atatürk’e hakaret etmez” dedi. Avukat İsmail Yılmaz ise, “Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir” diyerek Özdil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

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Yayınlanma Tarihi:12:16,