Yılmaz Özdil: Vatandaş tokatlandı

20 Aralık gecesi yaşanan kur hareketliliğiyle ilgili “Tarihin en büyük vurgunlarından biri yapıldı” diyen SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, “Ben bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bu kadar hazin bir duruma düşebileceğimizi rüyamda görsem inanmazdım. Ülkenin hazine bakanı ‘sıradan vatandaş tokatlandı da biz ne yapalım’ diyor. Bu akıl almaz bir şey. ‘Kim aldı kim sattı’dan ziyade vatandaş tokatlandı. Vatandaşın tokatlanmasına bizzat hükümet nezaret etti” ifadelerini kullandı.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

“VATANDAŞ TOKATLANDI”

Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özdil, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün itibarıyla somut bir sonuç var. Onu da hazine bakanımız açıkladı. ‘Küçük yatırımcı çarpıldı' dedi. Küçük yatırımcı dediği sıradan yurttaşlar. Sıradan yurttaşları büyük sermayeye karşı korumakla görevlidir dünyadaki bütün hükümetler.

*Hükümetlerin temel görevleri küçük balıkları büyük balıklardan korumaktır. Ama bizde bizzat küçük yatırımcıların tokatlandığını hükümet açıkladı. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bu kadar hazin bir duruma düşebileceğimizi rüyamda görsem inanmazdım.

*Ülkenin hazine bakanı ‘sıradan vatandaş tokatlandı da biz ne yapalım' diyor. Bu akıl almaz bir şey. ‘Kim aldı kim sattı'dan ziyade vatandaş tokatlandı.

*Vatandaşın tokatlanmasına bizzat hükümet nezaret etti. Bunu da yine hazine bakanı söylüyor. Küçük yatırımcı çarpıldı, biz müdahale etmiyoruz. Bravo, müdahale etmeyerek milleti tokatlamış oldular.

“TARİHİN EN BÜYÜK VURGUNLARINDAN BİRİ YAPILDI”

20 Aralık gecesi gerçekleşen kur hareketliliğine değinen Özdil, “Vatandaşın ulaşamayacağı, vatandaşın işlem yapamayacağı dakikalarda büyük bir servet transferi yaşandı. Bunun herhalde ekonomideki karşılığı da budur ama gazetecilikteki karşılığı; tarihin en büyük vurgunlarından biri yapıldı. Gece 18 liradan bir milyar dolar satan sabah 12 liradan 1,5 milyar dolar olarak geri aldı. 6 saatte dolar bazında yüzde 50'yi Elon Musk bile kazanmıyor. Dünya para tokatlama rekoru kırdılar. Tokatlanan para da bizzat vatandaşın parası. Açıklayan da hazine bakanı” dedi.

“BERAT ALBAYRAK'I BİLE ÖZLEYECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili Özdil, “Tarihte hiç yaşanmayan bir şey, ‘gözlerime bak, milleti gıdıklıyoruz’ falan diyen bir hazine bakanı var. Ben kendi payıma buna da hiç ihtimal vermezdim ama beterin beteri var misali Berat Albayrak'ı bile özleyeceğim aklıma gelmezdi. Nebati beyi görünce ‘Berat Albayrak baya liyakat sahibi bir adammış' diyorum. Böyle bir sürece doğru gidiyoruz. Umarım bu hazine bakanını asrın liderimiz görevden almaz. Çünkü bunu da alırsa yerine kimi koyacak Allah bilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in değerlendirmeleri şöyle devam etti:

*Türk doları diye bir şey icat ettiler. Türk dolarından önce düşük kur ülke için kötü bir şey diyorlardı. ‘Biz Çin olacağız, yeni ekonomik modele geçtik' diyorlardı…Şimdi kuru düşürdüler, ‘Yüksek kur kötü bir şey' diyorlar. Hani yüksek kurla ihracatı patlatacaktık?

“KANDIRILDIK MODELİ BİTTİ ‘BEN YOKTUM' MODELİ GELDİ”

*Dünya tarihinde ilk kez 20 senedir ülkeyi yöneten bir insan çıkıp dedi ki, Merkez Bankası'nın paraları azalırken ‘Ben yoktum.' Bunun üzerine bir açıklama yapılabileceğini düşünmüyorum. Eskiden sıkıştıklarında ‘Biz kandırıldık' diyorlardı. Kandırıldık modeli şimdi bitti. ‘Ben yoktum' geldi.

*Bana dava açarlarsa bundan sonra köşe yazılarımla ilgili ben dilekçe vereceğim. ‘Ben yoktum' diyeceğim. ‘Ben sadece gazeteciydim, onu köşe yazarı yazmıştı' diyeceğim. ‘Ben yoktum'un üzerine dünya siyaset tarihinde hiçbir şey geliştirilemez.

“HANİ PARANIN DİNİ OLMAZDI?”

*İktidara geldiklerinde ‘Babalar gibi satacağız' diyorlardı. Biz ‘Satmayın' derken asrın liderimiz o dönem iktisat dersi veriyordu. ‘Paranın dini olmadığı gibi ekonominin de dini olmaz' diyordu. Şimdi ‘nas' diyor. Hani paranın dini olmazdı?

*Bütün dünyada dini imanı olan tek dindar para vardır o da Amerikan dolarıdır. Çünkü Amerikan dolarının üzerinde ‘Biz Allah'a güveniriz' yazıyor. Şimdi bize cumhurbaşkanı akıl öğretiyor. Kutsal kitabımıza göre olmaz diyor. Paranın dini olmaz diyen kimdi?

“‘TURGUT ÖZAL YAPMIŞTI' DİYOR AMA TURGUT ÖZAL BUNUN TAM TERSİNİ SÖYLEDİ”

Döviz garantili mevduat uygulamasını değerlendiren Özdil, bu uygulamanın 70'li yıllarda Türkiye'nin başına sarıldığını, Turgut Özal'ın 80'li yıllarda bunu ‘bilgisizlik vesikası' olarak açıkladığını, döviz garantili mevduat yüzünden Türkiye'nin iflas etme noktasına geldiğini, buraya harcanan paralarla bir Türkiye daha kurulabileceğini söylediğini hatırlattı.

Özdil, “Asrın liderimiz ‘Turgut Özal yapmıştı, aynısını biz yapıyoruz' diyor ama Turgut Özal bunun tam tersini söylemiş. Bütün Türkiye biliyor. Konuşacak hiçbir şey kalmamış” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“VATANDAŞ SATIN ALMADIĞI DOLARIN PARASINI ÖDEYECEK”

“(Mevduat düzenlemesi) Bu iş öyle bir ayda falan açığa çıkacak bir iş gibi olmayabilir. Bunu topluma iyi anlatmak lazım. Aradaki kur farkını sana vereceğiz diyorlar. Bu kur farkı dediğin biz geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına para ödüyoruz dolar bazında. Bu döviz garantili mevduatın karşılığı da aslında budur. Vatandaş, satın almadığı doların parasını ödeyecek. Bunu topluma doğru anlatmak lazım.”

“DURMUŞ YILMAZ HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN NAMUSLU BÜROKRAT”

Ekonomi açıklamaları nedeniyle aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın da bulunduğu birçok isme BDDK tarafından suç duyurusunda bulunulmasına değinen Özdil, “Durmuş Yılmaz hayatımda gördüğüm en namuslu bürokratlardan biri. Liyakatı ve vicdanıyla hareket ediyor. Gerçek Müslüman Durmuş Yılmaz. Piyasada kullandığınız 200 liranın üstünde Durmuş Yılmaz'ın imzası var. Merkez Bankası başkanı olarak 200 liralık banknotların birinci tertibinde imzası var… Sizin ‘beyni sulanmış' dediğiniz adamın Merkez Bankası başkanı olarak imzası var. Durmuş beyin yerinde olsam savcıya savunma metni olarak 200 lirayı gönderirim” dedi.

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