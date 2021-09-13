Yılmaz Özdil’e hakaret ve tehditlere tepki: Biz ondan razıyız, siz dua etmeyin milyonlar eder

Mil-Diyanet Sen üyelerinin SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'e savurduğu hakaret ve tehditlere tepki mesajları yağdı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet değerlerine yapılan her türlü saldırının karşısında kalemi ile mücadele eden, dürüst, ilkeli, Atatürkçü ve cesur gazeteci Yılmaz Özdil’in yanındayız!" mesajı paylaşırken, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Siz, Yılmaz Özdil için dua etmeyin, cenaze namazını kılmayın. Allah rahmet eylesin demeyin. Biz ondan razıyız. Milyonlar dua eder" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzun adı Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası olan Mil-Diyanet Sen üyelerinin SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’i köşe yazısı üzerinden provokatif bir çağrıyla hedef alarak hakaretler ve tehditler savurdu. Sendika, daha önce Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil’in skandal çağırısında olduğu gibi Yılmaz Özdil’in öldüğünde camilere sokulmaması ve cenaze namazının kıldırılmamasını da istedi.

Yılmaz Özdil'in, “Açık söylüyorum, Allah'a bir can borcumuz var, ölümle tehdit ederek korkutamazsınız, kalemimi gerekirse kendim kırarım, gene kimsenin emrine vermem” diye cevap verdiği tehditlere gösterilen tepkilerden bazıları şu şekilde:

“YILMAZ ÖZDİL’İN YANINDAYIZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Kalemini satmayan hiçbir gazeteci zorun karşısında diz çökmez!” Zorun karşısında asla diz çökmeyen, Cumhuriyet değerlerine yapılan her türlü saldırının karşısında kalemi ile mücadele eden, dürüst, ilkeli, Atatürkçü ve cesur gazeteci Yılmaz Özdil'in yanındayız! “

Eski Devlet ve Kültür Bakanı, 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar:

“Değerli sanatçı Sn. Orhan Aydın’a saldıranları ve değerli gazeteci Sn. Yılmaz Özdil’e yapılan tehdit ve hakaretleri lanetliyor ve kınıyorum. Şiddet, tehdit, hakaret iflas eden bir zihniyetin başvurduğu son çaredir. Nafile, toptan gideceksiniz!..”

“BİZ ONDAN RAZIYIZ, MİLYONLAR DUA EDER”

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Siz, Yılmaz Özdil için dua etmeyin, cenaze namazını kılmayın. Allah rahmet eylesin demeyin. Biz ondan razıyız. Milyonlar dua eder, iyi insandı Allah rahmet eylesin der. Sağlıklı uzun ömürler YILMAZ ÖZDİL.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde: Ben Yılmaz Özdil'den razıyım. Allah da razı olsun.. Siz kimsiniz ki, Allah’ın işine karışıp, şirke düşüyorsunuz?

“DİYANET’İN SİYASİ AKTÖR OLDUĞU BİR ÜLKEDE…”

SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin: “Diyanet'in siyasi aktör olduğu bir ülkede Yılmaz Özdil'in hedef gösterilmesi normal… Normal olmayan Cumhuriyet devrimlerini, halkçılığı, laikliği açık açık savunmakta zorlananlar… Bu yüzden sıkı sıkı sarılmamız gereken program ALTI OK'tur…”