Yılmaz Özdil’in ‘Yobazın tehdidi’ yazısına dava

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, kendisi için 'öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın' diyen Ebubekir Sifil'i yazısında eleştirmiş, Sifil'in şikayeti üzerine de hakkında hakaret davası açılmıştı. Bugün ilk duruşmaya çıkan Özdil, "Yazıyı yazma amacım, müştekinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti" dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, kendisi için, ‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ diyen Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil’e yönelik, ‘Yobazın tehdidi’ başlıklı yazı kaleme almıştı.

Sifil, Özdil’in, bu yazıda kendisine hakaret ettiğini öne sürmüş ve şikayetçi olmuştu. Şikayeti değerlendiren savcılık, Yılmaz Özdil hakkında, ‘basın-yayın yoluyla hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yılmaz Özdil, avukatları Celal Ülgen, İsmail Yılmaz ve Deniz Şener ile katıldı. Ebubekir Sifil'in gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

“YOBAZ KELİMESİNİ TDK'NIN TANIMLADIĞI ŞEKİLDE KULLANDIM”

Savunma yapan Yılmaz Özdil, suçlamaları kabul etmediğini önceki savunmalarını ve avukatının verdiği yazılı beyan dilekçesini tekrar ettiğini ifade ederek, “Yazmış olduğum, iddianameye konu yazı içeriğinde hakaret içeren unsurlar olduğunu düşünmüyorum. Yazımın içeriğinde geçen ‘yobaz' kelimesi, hakaret olarak algılanmış. Ancak ben yazı içeriğindeki ‘yobaz' kelimesini Türk Dil Kurumunun tanımladığı şekilde kullandım. Müştekiye hakaret etme kastım yoktur. Yazıyı yazma amacım, müştekinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti. Müşteki ile kişisel bir husumetim yoktur. Yobaz kelimesini kavramsal olarak yazımda irdeledim” diyerek beraatını talep etti.

“ASIL YARGILANMASI GEREKEN EBUBEKİR SİFİL’DİR”

SÖZCÜ gazetesinin avukatı İsmail Yılmaz, “Ebubekir Sifil, müvekkilim Yılmaz Özdil'e yönelik ağır hakaretleri ve tehditleri olmuştur. Müvekkilim de Sifil'in bu eylemlerine karşılık içinde kaldığı duruma ilişkin tepkisini göstermeye yönelik eleştirel bir yazı yazmıştır. Müvekkilim, Sifil'e yönelik hakaret kastı yoktur. İddianameye konu yazıdan önceki yazı içeriği incelendiğinde, yazının muhatabı müşteki Sifil değil, Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Müşteki, durumdan vaziyet çıkararak, kendi üzerine almıştır. Bir akademisyenin hiç yapmaması gereken bir hakareti yaparak, müvekkilime karşı akıl dışı, vicdanlara rahatsızlık verecek şekilde tehditlerde bulunmuştur. Asıl suç, Ebubekir Sifil’in bu eylemidir. Bugün burada Yılmaz Özdil değil, müştekinin sanık olarak yargılanması gerekirdi. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, Ebubekir Sifil'in bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 2022'nin Şubat ayına erteledi.

“BU GİDİŞLE HUKUK BÜRÖSÜNDA İŞE BAŞLAYACAĞIM”

Yılmaz Özdil, duruşma sonrası sosyal medya hesabından, “Gazetecilik mücadelemizde bizi asla yalnız bırakmayan, varlığıyla onur duyduğum Celal Ülgen, İsmail Yılmaz ve Deniz Şener’le yine bir adliye hatırası… Bu gidişle Celal ağabeyin hukuk bürosunda işe başlayacağım :)))” şeklinde paylaşımda bulundu.