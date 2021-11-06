Yoksul akrabam olamaz mı?

Elazığ’ın AKP’li Karakoçan Belediyesi’ne bağlı bir şirkete çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 24 İşçi alındı. İşçi alımında Karakoçan Belediye Başkanı AKP’li Ayhan Akbaba’nın amcasının oğlu ile birçok AKP’li meclis üyesinin akrabaları ve AKP Karakoçan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Akbulut’un olması tartışma yarattı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın AKP'li Karakoçan Belediyesi'ne bağlı bir şirkete çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 24 işçi alımı için İŞKUR'da ilan duyurusu yapıldı. Duyuru sonrasında belediyeye müracaat ederek mülakata giren yaklaşık 30 kişi içerisinde 24 işçi alındı. İşçi alımlarında Karakoçan Belediye Başkanı AKP'li Ayhan Akbaba'nın amcasının oğlu ile birçok AKP'li meclis üyesinin akrabaları ve AKP Karakoçan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Akbulut'un olması tartışma yarattı.

“BU BİR HAK GASBI”

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, “Vatandaşımızın hakkını gasp eden bu zihniyet, acilen yapılan yanlıştan dönmeli ve adaletli bir şekilde işçi alımlarını gerçekleştirmelidir” diyerek belediye yönetimine çağrıda bulundu. SÖZCÜ'ye konuşan Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ise sürecin hukuka uygun olduğunu belirtti, akrabasının işe alınmasını ise şu sözlerle savundu: “İşe alınan kişilerin birçoğu işe ihtiyacı olan gariban insanlar. Alınan kişilerin hiçbiri yönetici olarak alınmadı, hepsi çeşitli birimlerde işçi olarak alındı. Örneğin, iş başvurusu yapanlardan biri de amcamın oğlu kendisi de temizlik işlerine alınmış. Belediye meclisi üyesinin ya da benim akrabam olup yoksul olan kimse olamaz mı?”

‘Bizim personel eksiğimiz vardı'

Akrabasını işe alan AKP'li Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, “Ben 2.5 yıldır hiçbir akrabamı belediyeye almadım. Yoksul olduktan sonra ve işe ihtiyacı olduktan sonra kimin akrabası olduğunun önemi yok. Kaldı ki gerçekten belediyede personel eksikliği sıkıntımız var” açıklamasını yaptı.