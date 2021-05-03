Yoksulluk, yasak ve yolsuzluk bitmedi kurumsallaştı

AKP, 19 yıl önce iktidara “Adil bir Türkiye yaratma” vaadiyle geldi. İddiaları büyüktü: Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk ortadan kaldırılacaktı. Aradan geçen 19 yılın ardından… Kendi bakanlığına fahiş ürün satan bakandan, bedava patates için birbirini ezen kitlelere, ucuz ekmek satışına getirilen yasakla ‘3Y'yi yaşayan bir Türkiye var…

1 – YOLSUZLUK

Kendi bakanlığına 10 kat fahiş fiyata mal satan bakan

– Sayıştay denetimi dışına çıkarılan ihaleler, hep aynı şirketlere verilen büyük alt yapı yatırımları, atamalarda kayırmacılık, 3-4 yerden alınan yüksek maaşlar gündemin neredeyse değişmez parçası.

– Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'ın aile şirketi üzerinden kendi bakanlığına dezenfektanı 10 katı pahalı sattığı anlaşıldı. Piyasaya 1 litresi 3 liradan verilen dezenfektanın bakanlığa 35 liradan verildiği tespit edildi. Pekcan görevden alındı ancak herhangi bir soruşturma açılmadı. Görevinden ayrılan eski bakanın, kaldığı lojmanın 380 bin liralık tadilatını da kuruma ödettiği anlaşıldı.

Gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmış

– Birçok belediyenin hizmet pasaportu üzerinden insan kaçakçılığına bulaştığı ortaya çıktı. Yüzlerce kişi 5-7 bin Euro karşılığında Avrupa'ya kaçırılmış.

Kokain çekti, pudra şekeri diye dalga geçti

– AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun, lüks araba içinde ‘kokain' kullanırken çekilen görüntüleri yayınlandı. İlk ifadesinde “Pudra şekeriydi” dedi. Ayvatoğlu'nun malvarlığıyla ilgili MASAK'ın araştırma yaptığı öğrenildi.

Kripto vurguncusunun bakanlarla fotoları çıktı

THODEX adlı yerli kripto borsasının sahibi Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiden topladığı 2 milyar dolarla kaçtı. Özer'in bakanlarla fotoğrafları olduğu belirlendi.

YOKSULLUK

Enflasyon, işsizlik ve faizde Avrupa şampiyonu olduk

Milli gelir düştü, ekonomik kriz milleti zorluyor… Vatandaş aç…

– Türkiye enflasyon, işsizlik ve faizde Avrupa ülkeleri arasında şampiyon. Dış borç 470 milyar doları aştı. Dolar, Euro, altın başını aldı gitti. İşsizlik oranı yüzde 13.4'e ulaştı. Enflasyon yüzde 16.1..

– Kişi başına düşen milli gelirde 12 yıl öncesinin gerisine düştük. 2020 yılında kişi başı gelir 8.599 dolar oldu. Bu rakam 2013'te 12 bin 614 dolar idi.

İşsizlik patladı, ekmek aslanın midesine indi!

– Son yıllarda ekonomide yaşanan gerileme pandemi nedeniyle daha da büyüdü. Sadece son 2 gün içinde 7 kişi ‘ekonomik' gerekçelerle intihar etti.

– Devletten sosyal yardım alanların sayısı son iki yılda yüzde 102 arttı. Geçen yıl 6 milyon 630 bin hane sosyal yardım alırken, bu rakam 2019'da 3 milyon 282 bin kişi idi.

– Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 719, yoksulluk sınırını 8 bin 856 lira olarak hesapladı.

– Resmi rakamlara göre resmi işsiz sayımız 4 milyon 5 bin oldu. Bunların büyük çoğunluğu genç nüfusa ait.

YASAKLAR

Yasaklar her alana yayıldı

– Sosyal medyada iktidarı eleştiren mesaj atanların gözaltına alındıkları, gazetecilerin haber veya yazıları nedeniyle tutuklandıkları Türkiye, ifade ve basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sıraya geriledi.

Atatürk'e çelenk koymayı, hatta okullarda Nutuk'u yasakladılar

– Okullarda Nutuk'u dağıtmak yasak oldu. 23 Nisan'da Atatürk'ü anmak, 1 Mayıs'ı kutlamak yasaklandı.

Polisle vatandaş arasındaki tartışmayı videoya çekemezsiniz

– Polis ile vatandaş arasındaki tartışmaların videoya çekilmesine yasak getirildi.

Soru sormak yasak, içki yasak ucuz ekmek yasak!

– “128 milyar dolar nerede?” demek yasaklandı.

– 17 gün içki satışı yasaklandı.

– 1 liraya ucuz ekmek satmak yasaklandı.

– Salgın döneminde iktidar partisi on binlerce kişinin katılımıyla kongre düzenlerken, STK'ların toplantı ve kongrelerine izin verilmedi.