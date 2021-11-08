Yolcuya kapatıldı ama ayrıcalıklı 90 bin uçuş gerçekleşti

Tarifeli uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 90 bin 693 uçuş gerçekleştiği ortaya çıktı.

Veli TOPRAK

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Tarifeli uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı uçakları ve özel jetlerle 90 bin 693 uçuş gerçekleştiği ortaya çıktı.

7 Nisan 2019'da ticari yolcu taşımacılığına kapatıldıktan sonra özel amaçla kullanılmaya devam etti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı filosu, özel firmalara ait kargo uçakları, iş jetleri ve özel jetler tarafından kullanılmaya devam edilen Atatürk Havalimanı'ndaki ayrıcalıklı iniş ve kalkışları, Meclis gündemine taşıdı.

Önergeye cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nın ticari yolcu taşımacılığına kapatıldığı 7 Nisan 2019 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar havalimanına 90 bin 693 adet uçak trafiğinin gerçekleştiğini bildirdi.

HASTANE ZARAR VERMİYOR

Bakan Karaismailoğlu, devre dışı bırakılan 17/35 pistlerini de kapsayacak şekilde pistlerin güney tarafına inşa edilmiş olan Pandemi Hastanesinin, kullanımda olan 05/23 pistine Annex 14 mania esasları ve Havalimanı Çerçevesindeki Yapılaşma Kriterleri Genelgesine göre mania teşkil etmediğini ve uçuş emniyetine tehlike oluşturmadığını savundu. Bakan, havalimanı personelinin işten çıkarılmadığını diğer havalimanlarında çalışmalarının sağlandığını bildirdi.

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