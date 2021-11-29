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Yolsuzluk iddiası sonrası müze müdürü açığa alındı

Diyarbakır'da bazı kazı çalışmalarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında müze müdürü Vehbi Yurt, açığa alındı.

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Yolsuzluk iddiası sonrası müze müdürü açığa alındı

Kocaköy ilçesinde başlatılan kazı çalışmalarında yaklaşık 1,5 yılda 17 milyon TL harcanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı inceleme sürerken, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt’un soruşturma süreci kapsamında açığa alındığı bildirildi. (DHA)

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