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Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla 14 koltuğu var!

THY 2020 Faaliyet Raporu’nu açıkladı. THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı’nın İhracatçı Birliği’nden Futbol Federasyonu’na ve THY bağlantılı birçok şirkette yönetici olması şaşırttı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 05:46, 20/04/2021
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Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla 14 koltuğu var!

THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın 17 koltuğu var. İhracatçı Birliği'nden Futbol Federasyonuna, iş konseylerinden THY ile bağlantılı şirketlere kadar birçok birimde yöneticilik görevi bulunan Aycı, hemen her yerde de “Yönetim Kurulu Başkanı” sıfatını taşıyor. Aycı'nın 17 farklı birlik, konsey, şirket ve federasyonda aldığı görevler, THY'nin 2020 Faaliyet Raporu'nda açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün SÖZCÜ'ye, “Sayın Başkan sadece THY Yönetim ve İcra Kurulu başkanlığındaki görevinden ücret alıyor. Diğer görevlerinden herhangi bir ücreti yok” dedi. Rapora göre, 2015'ten beri THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı olan İlker Aycı'nın kartvizindeki diğer görevler şöyle:

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı

 DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Üyesi

DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Üyesi

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Üyesi

Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı

THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

Cornea Havacılık Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ABD Brezilya Futbol İngiltere Sözcü Teknoloji THY Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:30,