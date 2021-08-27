Yüksek gerilim hattına çıkıp, 250 kiloluk trafoyu çaldılar

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yüksek gerilim hatlarını taşıyan beton direğe tırmanan hırsızlar 250 kilo ağırlığındaki trafoyu çaldı. Honaz’da evindeki güneş enerji sisteminin aküleri çalınan bir vatandaş da sabah kapısının jandarma tarafından çalınması ile soyulduğunu öğrendi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Merkezefendi ve Honaz ilçe jandarma komutanlıkları ile birlikte yürüttüğü operasyonda 4 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Merkezefendi ilçesinde yüksek gerilim hattından trafo ile Honaz'da bir vatandaşın evindeki güneş enerji sistemine ait akülerin çalındığını belirleyen JASAT yürüttüğü çalışma ile faillerin kimliklerini tespit etti.

DİREĞİN TEPESİNDEN TRAFOYU ÇALMIŞLAR

Merkezefendi'de üç şüphelinin yüksek gerilim hattına bağlı trafoyu son derece tehlikeli olmasına rağmen çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 31 yaşındaki ev hanımı Aysun S.'nin 10 metre yüksekliğindeki beton direğe tırmanarak trafoyu kaidesinden söktüğü ve aşağı attığı öğrenildi.

Aşağıda bekleyen suç ortakları oto tamircisi Selahattin T.(28). ve Yılmaz Ç.(46)'nin de trafoyu araca yükleyerek götürdükleri ortaya çıktı. Selahattin T.'nin 10 suç kaydı, Yılmaz Ç.'nin 5 suç kaydı, Aysun S.'nin ise 8 suç kaydına rastlandı.

EVİNİN SOYULDUĞUNU SABAH JANDARMADAN ÖĞRENDİ

Honaz'da ise bir vatandaşın evindeki güneş enerji sistemine ait bazı parçalar ile aküsünü çalan 33 yaşındaki Hüseyin K. evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Tamirci olduğu öğrenilen Hüseyin K.'nın 5 suç kaydına rastlandı. Jandarma sabah bulunan akü ve ekipmanları ev sahibine teslim etti. Evi soyulan vatandaşın jandarmanın kapısını çalması ile soyulduğunu anladığı belirtildi. Her iki olayda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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