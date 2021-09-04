Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2’si FETÖ’cü üç kişi yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan üç kişi Edirne'de yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri kullanıldı.