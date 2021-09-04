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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2’si FETÖ’cü üç kişi yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan üç kişi Edirne'de yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanma: 14:47 - 04 Eylül 2021 Güncellenme:
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2’si FETÖ’cü üç kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri kullanıldı.

Edirne FETÖ Yunanistan