Yunanistan’dan Ege’de yeni tahrik

Ege Denizi'nde 19 ada ve bir Türk kayalığını, 2004 yılından bu yana işgal eden Yunanistan'dan gerilimi artıran yeni bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, dün sabah Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ne 10-12 mil uzaklıkta bulunan Yunan işgali altındaki Hurşit (Thimena), Fornoz (Fourni) ve İkerya adalarını ziyaret etti. Yunanistan Başbakanı'na ziyarette bakanları da eşlik etti.

Askeri helikopterle adalara giden Mitsotakis, askerlerin de katıldığı törenle karşılandı. Mitsotakis üç adadaki askeri birlikleri ziyaret ederek bilgi aldı. Sağlık personeli ve aşı olan vatandaşlarla görüşen Mitsotakis, siyasi şov da yaptı. Mitsotakis, “Aşılama sürecini denetlemek için buradayız. Ege'deki küçük adalara, özellikle akritik adalara ve topluluklarına olan ilgimizi eksik etmiyoruz, adalardaki vergi oranlarını düşürerek halkın yaşamını kolaylaştırma yoluna gideceğiz” dedi.