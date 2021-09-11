Yunanların açık denize ittiği 39 göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin Bodrum açıklarında Ege Denizi'ne iki ayrı botta itekledikleri 39 göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılarak ilçeye getirildi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında iki bot içerisinde açık denize sürüklenen göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan ve Bodrum limanında konuşlu olan sahil güvenlik ekipleri denize açıldı. Yunanistan sahil güvenliğinin akaryakıt depolarını aldıkları botlarla açık denize iteklediklerini belirtilen iki ayrı botta ki 39 göçmen kıyıdan 3 mil açıkta bulunarak kurtarıldı.

Kara Ada açıklarında kurtarılan göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu görüldü. Bodrum limanına getirilen göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen İdaresi Bürosu'na teslim edildi.