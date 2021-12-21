YURTKUR’un 773, cemaatlerin ise 349 öğrenci yurdu var

Türkiye genelinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) bağlı yurt sayıları bu yıl 793’ten 773’e gerilerken, cemaat vakıflarına ait yurt sayısının ise 349 ulaştığı ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitim istatistiklerine göre 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 703 bin kişi kapasiteli 793 yurt bulunurken, bu sayı 2020-2021 döneminde ise 695 bin kişi kapasiteli 773 yurda geriledi.

Bakanlığın 2020/21 verilere göre Türkiye genelinde vakıf ve derneklerin toplam yurt kapasitesi 263 bin 923 olarak belirtildi. Ancak yurt sayısına yer verilmedi. Cemaat dernek ve vakıflarına ait yurt sayıları ise CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül'ün sorusu üzerine ortaya çıktı.

BÜLBÜL SORDU BAKAN YANITLADI

CHP'li Süleyman Bülbül, 23 Kasım'da yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin komisyon görüşmeleri sırasında öğrencilerin yurt ve kredi sorunlarını gündeme getirdi ve ‘Hangi vakıfların kaçar yurdu var’ diye sordu.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Aralık'ta “25 Kasım 2021 tarihi itibariyle 49 vakfa ait 349 yurt bulunmaktadır” diye yanıtladı. Kasapoğlu, hangi vakfın kaç yurdu olduğunu ise açıklamadı.

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