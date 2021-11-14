Yurttaki öğrencilerin taleplerini dinleyen Şahin: İnternet ve ulaşım sorununu çözdük

Bir KYK yurdunu ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin taleplerini dinledi. Belediyenin açıklamasında, "Öğrencilerimizin internet ve ulaşım sorununu çözdük” denildi. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki KYK yurdunda öğrenciler protesto düzenlemiş, "Yurtta açız" sloganları atmıştı.

Sozcu.com.tr

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Ümmü Gülsüm KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda bulunan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde protesto düzenlemiş, camlara çıkarak “Yurtta açız” sloganları atmıştı. Öğrenciler yüksek yurt ve yemek ücretlerine tepki göstermiş, yurt yönetimini istifaya çağırmıştı.

FATMA ŞAHİN’DEN KYK YURDUNA ZİYARET

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir KYK kız öğrenci yurdunu ziyaret ettiği belirtildi.

“İNTERNET VE ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında, “Başkanımız Fatma Şahin, ziyaret ettiği KYK kız yurdundaki öğrencilerimizin talebine kayıtsız kalmadı ve öğrencilerimizin internet ve ulaşım sorununu çözdü” denildi.

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