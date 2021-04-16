Yurttan “128 milyar dolar nerede?” manzaraları

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker evinin penceresine “128 milyar dolar nerede?” pankartı astı.

Her gün 1 milyon dolar biriktirsek ancak 2371 yılında yaklaşık 128 milyar dolarımız olacağını hesaplayan Göker; “Evet, günlerdir soruyoruz, 20 maddelik açıklama geliyor ama bunun içerisinde yol, yöntem olarak ‘şurada’ denecek herhangi bir beyan yok” diye bir beyan yok.

128 milyarı doları kendi şivesiyle soran CHP’lilere Kırşehir de katıldı. CHP Kırşehir il ve ilçe başkanlıkları binasına “Şoonu nöördünüz? 128” pankartı asıldı.

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