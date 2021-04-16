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Yurttan “128 milyar dolar nerede?” manzaraları

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına, billboard ve reklam panolarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlerinin polis tarafından kaldırılması üzerine, partililer de farklı şekilde paranın akıbetini sormaya başladı. İşte Türkiye'nin çeşitli illerinden "128 milyar dolar nerede?" manzaraları...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:19, 16/04/2021
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Yurttan “128 milyar dolar nerede?” manzaraları

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker evinin penceresine “128 milyar dolar nerede?” pankartı astı.

FOTO: İsmail Akın / SÖZCÜ

Her gün 1 milyon dolar biriktirsek ancak 2371 yılında yaklaşık 128 milyar dolarımız olacağını hesaplayan Göker; “Evet, günlerdir soruyoruz, 20 maddelik açıklama geliyor ama bunun içerisinde yol, yöntem olarak ‘şurada’ denecek herhangi bir beyan yok” diye bir beyan yok.

FOTO: İsmail Akduman / SÖZCÜ

128 milyarı doları kendi şivesiyle soran CHP’lilere Kırşehir de katıldı. CHP Kırşehir il ve ilçe başkanlıkları binasına “Şoonu nöördünüz? 128” pankartı asıldı.

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