30 Ağustos resmi tatil mi? Büyük Taarruz’un 99. yılı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz sonrasında ülke topraklarının düşman işgalinden tamamen temizlemesi ile birlikte kutlanmaya başlandı. 2021 yılında da tüm yurtta büyük coşku ile kutlanacak. 30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatil takviminde yer alıyor.

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30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922 yılında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi yani Büyük Taarruz'u anmak için her yıl kutlanıyor. Zafer Bayramı olarak kutlanmasının nedeni İstiklal Savaşı’nda düşman kuvvetlerin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafer olmasıdır. Bu sene de kutlanacak olan Zafer bayramı öncesinde vatandaşların merak ettiği konuların başında 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusu geliyor.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe geliyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.