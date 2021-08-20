Zafer Havalimanı’nda 7 aylık zarar 4 milyon euro

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı'nı ilk 7 ayda kullanan yolcu sayısını ve şirkete ödenmesi gereken parayı açıkladı.

İSMAIL AKDUMAN

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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı’nda, şirkete verilen garanti yolcu sayısının yine tutmadığı ortaya çıktı. Hazineye yük olmaya devam eden havalimanını işleten IC İçtaş İnşaat şirketine verilen 1 milyon yolcu garantisi geçen yılda tutmamış ve sadece yaklaşık 7 bin yolcu kullanmıştı. Yüzde 99 hata payı karşılığında da şirkete geçmeyen yolcunun garanti ödemesi olarak 6 milyon 738 bin Euro ödemesi yapılmıştı.

CHP’Lİ VEKİL 7 AYLIK BAŞARIZLIK TABLOSUNU AÇIKLADI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, CİMER ve Sayıştay’ı kaynak göstererek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CİMER’e Zafer Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısını soran Yavuzyılmaz, “AK Parti’nin 2021 yılının ilk 7 ayında, Zafer Havalimanı’ndaki başarısızlık tablosu.

Yıl: 2021 (ilk 7 ay)

Garanti edilen yolcu: 768.677

Gerçekleşen yolcu: 2.937

Hata payı: % 99

Garanti ödemesi: 4.060.040 Avro” ifadelerini kullandı.