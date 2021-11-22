Zam kararı sonrası CHP’den peş peşe erken seçim çağrısı

Otogaza yapılan ve bu ay dördüncü olan zam sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar geldi. CHP'li siyasetçiler, "Erken seçim" çağrısında bulundu.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre otogaza bu geceden geçerli olmak üzere litre başına 19 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte Kasım ayı içerisinde LPG'ye dördüncü kez zam gelmiş oldu.

CHP’DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Zam duyurusunun ardından CHP'den peş peşe açıklamalar geldi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yapılan zamma ilişkin, “3 gün önce 45 kuruş zamlanan LPG’ye 19 kuruş daha zam geldi. Türkiye yönetilemiyor fatura vatandaşa çıkıyor! Erken seçim hemen şimdi” mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, “‘Gaz müjdesiyle milletin gazını alırız’ diyenler; gaz zammını otomatiğe bağladılar. LPG’ye şimdi de 19 kuruş zam. Zamlar yağmur gibi yağıyor. Yeter artık! Yönetemiyorsunuz. Getirin artık sandığı” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Zamlar hız kesmeden sürüyor! LPG’ye 19 kuruş daha zam geldi. Vatandaşın geldiği durum, AKP iktidarının umurunda bile değil!” ifadelerini kullanırken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, “Hemen seçim” çağrısında bulundu.

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