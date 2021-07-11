Zam oldu, zulüm oldu, fakirlik oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girdiği 10 Temmuz 2018'den bu yana, enflasyon karnesini değerlendirdi. Öztrak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

KURLARI KATLANDI: 10 Temmuz 2018'de ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti' işbaşı yaptı. Damat o gün ekonominin başına getirildi. Üç yıl önce dolar kuru 4.54 TL idi; şimdi 8.70 TL. Euro kuru 5.34 TL idi; şimdi 10.29 TL. Altın yüzde 177 zamlandı. Merkez Bankası'nın buharlaşan 128 milyar doları ise cabası… 128 milyar dolar nerede? Hâlâ cevabı yok.

TEK TEK ANLATTI

ORTA DİREK ÇÖKTÜ: Son 3 yılda köprü geçiş ücreti yüzde 309, otomobil fiyatı yüzde 236, bulaşık makinesi yüzde 192, televizyon yüzde 172, bilgisayar yüzde 164 zam gördü. Orta direk tamamen çöktü. Mutfaklar yangın yerine döndü. Son üç yılda, ekmek yüzde 68.8, makarna yüzde 76.7, dana eti yüzde 46.9, tavuk eti yüzde 87.8, süt 67.1, yumurta yüzde 53.1, sabun yüzde 60.9 kiraz yüzde 125, kayısı yüzde 120, ayçiçek yağı yüzde 118, margarin yüzde 117, şeftali yüzde 112, mercimek yüzde 104, özel lise ücretleri yüzde 147.7 zamlandı.

REZALETLER GÖRDÜK

ZAM OLDU YAĞDI: Son üç yılda rezaletler de gördük. Kendi bakanlığına dezenfektan satan bakan gördük. Mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan AK Partili siyasetçi gördük. Erdoğan Şahsım Hükümeti, zam oldu, zulüm, işsizlik oldu, yoksulluk oldu. Milleti perişan etti. Ama bu topraklar, “Mazlumun ahı, indirir Şahı” inancına sahiptir. Kaçtıkları sandık milletin önüne gelecek, milletimiz o gün, zulüm ile abad olanların dersini bihakkın verecek.

Bu arada önceki gün CHP Ekonomi Masası, Ordu Ünye'de; Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantı yaptı. Toplantıda konuşan CHP Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, Türkiye ve bölge ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaştı:

“Bundan önceki krizleri yöneten kadrolar bizde, CHP'dedir. Biz devletin ve ekonominin işleyişini iyi biliyoruz. İstişare ve ortak akla inanıyoruz. Sizlerle istişare ederek Türkiye'yi düze çıkarabilecek kapasiteye bilgiye deneyime, kadroya sahibiz. CHP'de de iş aleminde görev yapan, yine bürokraside görev yapan, çok yetkin kadrolar var. Biz bu alemi bilen bir kadroyuz. Nasıl ilaç verilmesi gerektiğini bilen bir kadroyuz.”

Öztrak, “Neden ekonomi böyle birdenbire patinaj yapmaya başladı, neden hedeflerin gerisine düştü?” sorusunu yönelterek, bunun nedenlerinden birisinin büyüme modelinin tıkanması olduğunu savundu.

Düğünlerde takılan altınların yüzde 50'si ya sahte ya kiralık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti; önceki gün Ordu'da esnafı ziyaret etti. Öztrak'ın “Düğün sezonu biraz sakin görüyorum ortalığı” sorusuna bir kuyumcu “Düğünlerin artmasıyla sezonun bir işi yok” yanıtını verdi. Düğünlere giden vatandaşların altın kiraladıklarını belirten kuyumcu şunları söyledi:

“Düğünde takılan altınların yüzde 50'si sahte ya da emaneten alınan ürünler. Yani vatandaş geliyor ‘Akşam takayım, sabah geri getireyim, kirası neyse vereyim' diyor. Çünkü şimdi gelse, 20 bin liralık altın alsa, düğünden sonra ödeyemeyecek ve bunu bozduracak. Düğünde sırf, ‘taktı' desinler diye bunu takmak zorunda. Bir hafta sonra getirse 20 bin liralık altını 16-17 bin liraya bozduracak. Haliyle o zararı yapmaktansa ‘Bir gece kiraya ver' diyor. Bizim bir umudumuz yok.”