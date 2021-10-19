Zamlara isyan eden taksici ve minibüsçüler kontak kapattı

Düzce'de servis minibüsü ve ticari taksi esnafı son zamanlarda yapılan akaryakıt zamlarına isyan ederek araçlarıyla trafik kapattı.

Sozcu.com.tr

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Pandemiden dolayı yaklaşık 2 senedir ara ara kontak kapatan ve işleri olumsuz etkilenen servis minibüsü ve ticari taksi esnafı akaryakıt zamları karşısında da zor durumda kaldı.

Son zamanlarda yapılan akaryakıt zamlarına isyan eden servis minibüsü ve ticari taksi esnafı pazartesi günü Düzce'de Bahriye Oral Bulvarı'nda araçlarıyla trafiği kapatarak eylem yaptı.

Çok sayıda minibüs ve taksinin bulvarda bekletildiği eyleme güvenlik güçleri sevk edildi.

Polisin uyarılarının ardından bulvar yeniden trafiğe açılırken eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı.

Esnafın eylemlerini sürdüreceği öğrenildi.