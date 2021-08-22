10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesine operasyon

İstanbul'da 7 ilçede farklı tarihlerde 13 iş yerinden yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyon ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 Mart ve 28 Haziran tarihleri arasında Güngören, Küçükçekmece , Bahçelievler, Zeytinburnu , Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde meydana gelen 13 iş yerinden hırsızlık ve 2 yağma olayı gerçekleştiren hırsızlık şebekesine 8 Ağustos’ta operasyon düzenledi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

​Yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan Serdal B . Hasan H. Ç., Cem Ş., Batuhan A., Orhan A., Onurhan B., Zehra T., Sultan A. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdal B, Batuhan A., Orhan A. ve Onurhan B. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin farklı tarihlerde gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise iş yerlerinin kameralarına yansıdı.