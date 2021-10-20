12 yaşındaki çocuk, ablası gibi kalp krizi geçirip öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde oturan Ay ailesinin 12 yaşındaki çocuğu Ramazan, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailenin 5 çocuğundan ikisinin kalp krizi, birinin de suda boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Bucak Mehmet Akif Mahallesinde Ayşe Sak Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Ramazan Ay, geçen pazartesi akşamı evlerinde rahatsızlanınca Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaklaşık 3 yıldır kronik kalp rahatsızlığı olan Ramazan Ay, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan hastanede doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Ramazan Ay’ın cenazesi, Çobanpınar köyünde toprağa verilecek.

Ramazan’ın ölümüyle birlikte Bayram ve Havva Ay çiftinin, 5 çocuklarından 3’ünü çocuk yaşta kaybettiği ortaya çıktı. Çiftin en büyük iki erkek kardeşten sonra dünyaya gelen kız çocukları Enise Ay, 2007 yılında 10 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çift daha sonra dünyaya gelen çocuklarına Ramazan adını verdi. Çiftin 4’üncü çocukları Ramazan da 2008 yılında Antalya’nın Aksu ilçesinde havuza düşerek yaşamını yitirdi. Ay ailesinin, 2009 yılında dünyaya gelen ve kalp krizinden ölen bu çocuklarına da havuzda boğulan Ramazan’ın adını verdiği öğrenildi. (DHA)