Haberler - Günün İçinden

14 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasından tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
14 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasından tutuklandı

Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi.

Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi. Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi. (İHA)

Kuran kursundaki cinsel istismara takdir indirimi İlginizi Çekebilir Kuran kursundaki cinsel istismara takdir indirimi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster