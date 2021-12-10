15 yaşındaki genci hastanelik eden zanlılar kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki çocuk kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilerek hastanelik oldu.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen Y.F.A., henüz kimliği öğrenilmeyen kişiler tarafından darp edildi.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 Sağlık ekipleri Y.F.A.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak özel hastaneye kaldırdı.

Yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)