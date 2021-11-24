16 yaşındaki İkra cinayetinin sanığı: ‘Duvara dayayıp ateş etti’

Kayseri'de Berat A. (17) ve Osman Ç.'nin (16), İkra Nur Türksoy'u (16) av tüfeği ile vurarak, ölümüne neden oldukları suçlaması ile ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Olay, 17 Ağustos gecesi, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi’nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı.

Tüfekten çıkan saçma, Türksoy’un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Türksoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç., mahkemece tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim’de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘İKRA NUR’U KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM’

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen duruşmada tutuklu sanık Berat A., hazır bulundu. Tutuksuz sanık Osman Ç. ise İncesu Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Önceki ifadelerini tekrar eden Berat A., “Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur’u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. 2 dakika kadar odada kaldık.

Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Tüfeği elime alır almaz patladı sonra İkra Nur’u kanlar içinde gördüm. Şoka girdim” diye konuştu.

‘SIRTINI DUVARA DAYAYIP ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM’

Tutuksuz sanık Osman Ç. ise Eve geldiğimde elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Beratın bu sırada sırtını duvara dayayıp, 1 metreden ateş ettiğini gördüm. Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum dedi.

Olay günü evde olduğu iddia edilen M.S.’nin de aralarında olduğu 2 kişi de tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, Osman Ç.’nin mahkeme salonunda hazır edilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

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