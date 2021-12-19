1600 rakımlı köy kara gömüldü

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Kente bağlı 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü ise kar altında kaldı.

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Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 2 günden bu yana kar yağışının etkili olduğunu ve 63 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Yentür, “Karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Kapalı köy yollarımızı bir an önce açacağız” dedi.



İKİ GÜNCE 60 SANTİMETREYE ULAŞTI

Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü, akşam etkili olan yağışla kar altında kaldı. İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.

“6 AYA YAKIN KAR ALTINDA KALIYORUZ”

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, 2 günden bu yana kar yağışının devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığını anlatan Omur, “Çatılardan düşen karlarla kapıların önünde 1 metreyi aşan kar kütleleri var. Biz kapıların önünü açarak evlere gitmeye çalışıyoruz. İş makinesinin giremediği yerleri küreklerle, ellerle açıyoruz. 6 aya yakın kar altında kalıyoruz. Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş” dedi.



Karı eğlenceye dönüştüren çocuklardan İsa Özçelik ise, “köyümüzde çok fazla kar yağıyor. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz. Bu yıl mevsimin ilk karında eğleniyoruz” diye konuştu. (İHA)

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