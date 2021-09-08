17 yaşındaki çocuğu öldüren sanıkların cezası belli oldu

Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki Hayrettin Perçem'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklara verilen cezayı az bulan Yargıtay, kararı bozmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme, önceki yargılamada 18 yıl 4'er ay hapis cezası verdiği tutuklu sanıklar Kasım Çağlarlar ile Harun Özkara’ya bu sefer 20’şer yıl hapis cezası verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 22 Haziran 2016 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, geçici olarak kurulan eğlence parkında çarpışan arabalara binen 2 grup arasında laf atma tartışması çıkmıştı. Olaydan 2 gün sonra aynı meydanda karşılaşan iki grup bu kez bıçak ve silahlarla birbirlerine saldırmıştı.

YARALANAN 4 KİŞİDEN BİRİ ÖLMÜŞTÜ

İki grup arasındaki kavganın sonunda Hayrettin Perçem, Anıl Doğan, Mertcan Erdöl ve Ahmet Çelik, yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardı. Yaralılardan Hayrettin Perçem, olaydan 2 gün sonra 24 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kasım Çağlarlar ile Harun Özkara hakkında yargılama sonucu 18 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Ancak verilen cezayı az bulan Yargıtay, mahkemenin bu kararını bozdu.

“KİMSEYİ ÖLDÜRME KASTIM YOKTU”

Yeniden yapılan yargılamada savunma yapan Harun Özkara, “Ben olay tarihinde 18 yaşında cahildim. Benim kimseyi yaralama veya öldürme kastım yoktu. Hayrettin benim yanımdan koşup gidiyor, ben peşinden koşmuyorum. Benim yanımdan sağlam bir şekilde aşağıya koştu” dedi.

“HAMLE YAPTIM AMA ELİMDE BIÇAK YOKTU”

Diğer sanık Kasım Çağlarlar ise, “Benim elimde bıçak yoktu. Hamle yaptım ama elimde bıçak yoktu. Vereceğiniz karara saygılıyım” şeklinde konuştu.

Son sözleri alınan sanıklardan Özkara, “Ben burada çökmüş durumdayım. Perişan haldeyim” derken, Çağlarlar ise, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

20’ŞER YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktul Hayrettin Perçem'e yönelik eylemlerinden dolayı Harun Özkara ile Kasım Çağlarlar'a, ‘çocuğu kasten öldürmek' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek indirim uyguladığı cezayı 24'er yıla çevirdi.

Özkara ile Çağlarlar'ın yargılama aşamasındaki davranışlarından dolayı iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanıkların 20'şer yıl hapis cezalarına hükmederek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULMUŞTU

Yargıtay, tutuklu sanıklar Harun ile Kasım'a verilen cezayı ise az bularak yerel mahkemenin bu yöndeki kararını bozmuştu. Bozma ilamında, “Hayrettin Perçem’den sanıklara yönelen hakaret ve tehditten ibaret basit haksız eylemi nedeniyle 18 yıl 24 yıl arasında indirim ön gören haksız tahrik maddesi ile yapılan uygulama sırasında alt sınırdan indirim yapılması yerine 22 yıl hapis cezasına karar verilmesi ile eksik ceza verildiği” ifadeleri yer almıştı.