17 yaşındaki Emine’yi vahşice öldürmüştü, cezası belli oldu

Elazığ'da Salih Yılmaz C. tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülen 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi ile ilgili davanın üçüncü duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zanlı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da 8 Nisan’da Salih Yılmaz C. tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülen 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi ile ilgili davanın üçüncü duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“VİCDAN AZABI DUYUYORUM”

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan zanlı Salih Yılmaz C. “Bir anda oldu. Çok pişmanım. Vicdan azabı duyuyorum. Hakaret, küfür etmesiyle gelişen bir olay söz konusudur. Keşke orada ben ölseydim.

Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Ben böyle bir insan değilim. Beni cani, vahşi bir insan olarak yansıtanları da Allah’a havale ediyorum. Gerisini önce yüce rabbime, sonra ilahi adalete bırakıyorum” diyerek kendini savundu.

“KADINLARINIZ ASLA YALNIZ OLMADIKLARINI BİLSİNLER”

Duruşmayı takip eden Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ise, “Bugün Elazığ’da iki cinayet, bir cinsel istismar davasını takip ettik.

Sadece Elazığ’da takibini yaptığımız bu üç duruşma bile ülkede kadınların yaşadığı sorunları gözler önüne sermektedir. Biz, her zaman kadınlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız asla yalnız olmadıklarını bilsinler” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Elazığ’da Salih Yılmaz C. ile 8 Nisan’da Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak’taki bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi, 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Akçelebi’yi katleden zanlı, daha sonra arkadaşlarını telefonla arayarak sevgilisini öldürdüğünü söylemiş, Coşkun’un arkadaşlarının durumu polise bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, Emine’nin cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

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