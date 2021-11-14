18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca vuruldu

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre, 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve kaçmaya çalıştığı esnada jandarma ekipleri tarafından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aranması bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi. Yalın, kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın'ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın'ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi. (İHA)