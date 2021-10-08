18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı

Denizli’de 6 yıl önce karıştığı bir kavgada 32 yaşındaki Mehmet Tetikel’i ölümüne neden olan katil zanlısı İ.Ç. Çal ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Selami AYDIN

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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma ekipleri birlikte yürüttükleri operasyonla 6 yıl önce bir cinayete adı karışan İ.Ç'yi saklandığı evde yakaladı. Hakkında cinayet suçlaması ile 18 yıl kesin hüküm bulunan İ.Ç'nin kaldığı yeri belirleyen Jandarma sabah erken saatlerinde baskın yaptı. İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İ.Ç'nin 6 yıl önce karıştığı bir kavgada 32 yaşındaki Mehmet Tetikel boynu kırılarak öldürülmüştü. Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik mahallesindeki Üçler Kahveler Caddesi üzerinde gece geç saatlerde çıkan kavgada darbeler alan Tetikel'in yere düşmüş ve hareketsiz kalmış, İ.Ç ise olay yerinden kaçmıştı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Tetikel'in öldüğünü belirlemiş, yapılan otopsisinde boynunun kırıldığı ortaya çıkmıştı. Olay yerinden kaçan İ.Ç ise kısa süre içinde yakalanmıştı. Tutuksuz yargılanan İ.Ç.'nin mahkeme kararından sonra kayıplara karıştığı öğrenildi.