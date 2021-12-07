18 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Elazığ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayla ilgili 2'si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs 2003’te ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat’ın dosyasını 2 Şubat 2021’de yeniden açtı.
10 ay süren titiz çalışmanın ardından ekipler, 4 Aralık günü operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2’si kadın, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, Canpolat’ı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cesedin bulunması içinse çalışmaları sürdüğü bildirildi. (DHA)